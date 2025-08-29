"Следите за официальными новостями. Нам много кто интересен. Криштиану Роналду, например, — это вам инсайд небольшой. Обо всем узнаете из официальных источников", — приводит слова Клюшева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Акрон" планирует арендовать Эдгара Севикяна у "Ференцвароша". Сообщалось, что команды находятся на заключительной стадии переговоров, и в соглашение будет входить опция выкупа игрока. Ранее 24-летний вингер сборной Армении уже играл в клубах из РПЛ. В январе 2024 года он пополнил состав "Пари НН". Сезон-2024/25 он на правах аренды провел в московском "Локомотиве". Игрок принял участие 20 матчах во всех турнирах за железнодорожников, записав на свой счет четыре голевых передачи. Действующее соглашение Севикяна с "Ференцварошем" рассчитано до лета 2028-го.
В "Акроне" прокомментировали слухи об интересе к Севикяну
Фото: ФК "Локомотив"