Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

В "Акроне" прокомментировали слухи об интересе к Севикяну

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев отреагировал на слухи о том, что тольяттинский клуб интересуется полузащитником венгерского "Ференцвароша" Эдгаром Севикяном.
Фото: ФК "Локомотив"
"Следите за официальными новостями. Нам много кто интересен. Криштиану Роналду, например, — это вам инсайд небольшой. Обо всем узнаете из официальных источников", — приводит слова Клюшева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Акрон" планирует арендовать Эдгара Севикяна у "Ференцвароша". Сообщалось, что команды находятся на заключительной стадии переговоров, и в соглашение будет входить опция выкупа игрока. Ранее 24-летний вингер сборной Армении уже играл в клубах из РПЛ. В январе 2024 года он пополнил состав "Пари НН". Сезон-2024/25 он на правах аренды провел в московском "Локомотиве". Игрок принял участие 20 матчах во всех турнирах за железнодорожников, записав на свой счет четыре голевых передачи. Действующее соглашение Севикяна с "Ференцварошем" рассчитано до лета 2028-го.

