- "Спартак" — фаворит в этой игре. Думаю, что даже любой клуб из Медиалиги сейчас обыграет "Сочи". "Спартак" закатит им минимум три гола, и все будут рады, - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Сочи" состоится сегодня, 30 августа, в 18:30 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". На данный момент красно-белые занимают восьмое место с 8 очками, южане располагаются на последней строчке с 1 баллом.
Мостовой дал прогноз на матч "Спартака" и "Сочи"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 7 тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи".
Фото: "Чемпионат"