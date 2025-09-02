В "Зените" высказались о лимите на легионеров

"Про лимит сказано много, но главное — есть позиция министерства спорта: общий вектор определён. Хорошо, что есть время для открытой работы и диалога, в рамках обсуждения и разработки финального проекта будут приглашены все заинтересованные субъекты футбола и ключевые институты индустрии", - цитирует Зырянова "РИА Новости Спорт".
На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров - клубам позволяется вносить в заявку не более 13 легионеров, одновременно выпускать на поле можно не больше 8 иностранных футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в 2025 году будут подписаны документы, согласно которым лимит в РПЛ будет изменен. Сообщалось, что в текущем сезоне лимит изменен не будет, однако в будущем клубы смогут вносить в заявку не больше 10 иностранных футболистов, выпускать на поле будет позволено не более половины от этого количества.
Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов высказался о возможном изменении лимита на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"