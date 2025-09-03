"Ставка на своих воспитанников — большая гордость для ЦСКА. Мы будем делать все, чтобы такие таланты у нас развивались", — приводит слова Шипова ТАСС.
По итогам семи стартовых туров Российской Премьер-Лиги, ЦСКА набрал 15 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего "Краснодара" армейцев отделяет одно очко. В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся в гостях с "Ростовом". Игра состоится в воскресенье, 14 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
В ЦСКА рассказали, на каких игроков будут делать ставку
Исполнительный директор ЦСКА Савва Шипов заявил, что клуб будет делать ставку на собственных воспитанников.
Фото: ПФК ЦСКА