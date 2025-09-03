- В "Сочи" произошли изменения. Осинькин хорошо знает российский футбол. Уверен, что команда покажет результаты лучше. Приветствую, что клуб взял российского специалиста, - сказал Газзаев "Чемпионату".
Ранее стало известно, что "Сочи" уволил Роберта Морено с поста главного тренера. Его место займет Игорь Осинькин, ранее руководивший самарскими "Крыльями Советов".
На данный момент "Сочи" занимает последнее место в РПЛ, имея в своем активе одно очко.
Газзаев высказался о назначении Осинькина главным тренером "Сочи"
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Игоря Осинькина главным тренером "Сочи".
Фото: "Чемпионат"