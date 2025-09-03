Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Газзаев высказался о назначении Осинькина главным тренером "Сочи"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Игоря Осинькина главным тренером "Сочи".
Фото: "Чемпионат"
- В "Сочи" произошли изменения. Осинькин хорошо знает российский футбол. Уверен, что команда покажет результаты лучше. Приветствую, что клуб взял российского специалиста, - сказал Газзаев "Чемпионату".

Ранее стало известно, что "Сочи" уволил Роберта Морено с поста главного тренера. Его место займет Игорь Осинькин, ранее руководивший самарскими "Крыльями Советов".

На данный момент "Сочи" занимает последнее место в РПЛ, имея в своем активе одно очко.

