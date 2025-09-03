Матчи Скрыть

Первая лига

2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

КДК РФС отложил рассмотрение отмены красной карточки Кордобы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил об отложении рассмотрения отмены красной карточки Кордобы в матче ЦСКА - "Краснодар" (1:1) до возобновления РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- ЭСК предоставит заключение к сроку возобновления матчей РПЛ. Как только мы получим заключение, рассмотрим. До тура решение будет обязательно, - сказал Григорьянц "Чемпионату".

Напомним, Джон Кордоба получил прямую красную карточку в матче седьмого тура РПЛ с ЦСКА за нарушение на защитнике "армейцев" Мойзесе. Встреча закончилась со счетом 1:1. Голами отличились Матвей Кисляк и Джон Кордоба.

На данный момент "Краснодар" лидирует в РПЛ с 16 очками, ЦСКА располагается на строчку ниже, имея в своем активе на 1 балл меньше, чем у "быков".

