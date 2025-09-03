КДК РФС отложил рассмотрение отмены красной карточки Кордобы

- ЭСК предоставит заключение к сроку возобновления матчей РПЛ. Как только мы получим заключение, рассмотрим. До тура решение будет обязательно, - сказал Григорьянц "Чемпионату".
Напомним, Джон Кордоба получил прямую красную карточку в матче седьмого тура РПЛ с ЦСКА за нарушение на защитнике "армейцев" Мойзесе. Встреча закончилась со счетом 1:1. Голами отличились Матвей Кисляк и Джон Кордоба.
На данный момент "Краснодар" лидирует в РПЛ с 16 очками, ЦСКА располагается на строчку ниже, имея в своем активе на 1 балл меньше, чем у "быков".