- За каждым следит, каждому говорит, что делать. Дотошно требовательный. Я к этому нормально отношусь. Тренер имеет право говорить всё, что он думает, - сказал Гудиев "Матч ТВ".
Виталий Гудиев и Андрей Талалаев вместе работали в грозненском "Ахмате" с 2020 по 2022 год.
На данный момент "Балтика", вернувшаяся в Премьер-Лигу, располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 15 очков в 7 матчах. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева примут на своем поле "Зенит".
Вратарь "Акрона" высказался о работе с Талалаевым
Фото: ФК "Балтика"