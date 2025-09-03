Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Вратарь "Акрона" высказался о работе с Талалаевым

Голкипер "Акрона" Виталий Гудиев поделился эмоциями от работы с главным тренером "Балтики" Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Балтика"
- За каждым следит, каждому говорит, что делать. Дотошно требовательный. Я к этому нормально отношусь. Тренер имеет право говорить всё, что он думает, - сказал Гудиев "Матч ТВ".

Виталий Гудиев и Андрей Талалаев вместе работали в грозненском "Ахмате" с 2020 по 2022 год.

На данный момент "Балтика", вернувшаяся в Премьер-Лигу, располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 15 очков в 7 матчах. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева примут на своем поле "Зенит".

