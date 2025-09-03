Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

Кисляк переподпишет контракт с ЦСКА - источник

Полузащитник Матвей Кисляк переподпишет контракт с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, полузащитник Матвей Кисляк договорился о переподписании контракта с ЦСКА на улучшенных условиях, срок контракта останется прежним.

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Матвей Кисляк получил вызов в сборную России на сентябрьские сборы - национальная команда проведет товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.

Источник: "СЭ".

