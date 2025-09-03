По информации источника, полузащитник Матвей Кисляк договорился о переподписании контракта с ЦСКА на улучшенных условиях, срок контракта останется прежним.
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Матвей Кисляк получил вызов в сборную России на сентябрьские сборы - национальная команда проведет товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.
Источник: "СЭ".
Кисляк переподпишет контракт с ЦСКА - источник
Фото: ПФК ЦСКА