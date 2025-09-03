Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

"Сан-Паулу" подтвердил, что ЦСКА сделал предложение по их игроку

Пресс-служба «Сан-Паулу» подтвердила, что ЦСКА сделал официальное предложение по трансферу нападающего Энрике Кармо, однако клуб ответил отказом.
Фото: IMAGO
«ЦСКА обращался в «Сан-Паулу» по Кармо, но наш клуб отклонил их предложение. Клуб на данный момент не заинтересован в продаже Энрике, особенно учитывая предложенную сумму», — заявили «Матч ТВ» в пресс?службе бразильского клуба.

Кармо выступает за «Сан-Паулу» с 2024 года, а его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года. Всего за первую команду он успел провести 7 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. Текущая рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет 300 тысяч евро по версии Transfermarkt.

