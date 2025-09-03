"Сан-Паулу" подтвердил, что ЦСКА сделал предложение по их игроку

«ЦСКА обращался в «Сан-Паулу» по Кармо, но наш клуб отклонил их предложение. Клуб на данный момент не заинтересован в продаже Энрике, особенно учитывая предложенную сумму», — заявили «Матч ТВ» в пресс?службе бразильского клуба.
Кармо выступает за «Сан-Паулу» с 2024 года, а его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года. Всего за первую команду он успел провести 7 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. Текущая рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет 300 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Фото: IMAGO