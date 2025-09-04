"Ужесточение лимита на легионеров, насколько понимаю, — всего лишь вопрос времени. Так что в любом случае придется подтягивать своих, деваться некуда. Но я против жесткого лимита: не хочу ходить на стадион и смотреть на игру русских ребят, которые через раз по мячу попадают", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что со следующего сезона клубам Российской Премьер-Лиги будет позволено вносить в заявку 11 легионеров, выпускать на поле - 6 иностранных футболистов. На данный момент правила лимита разрешают вносить в заявку 13 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 8 иностранцев.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что 9 сентября проведет собрание с клубами РПЛ, на котором будет обсуждать ужесточение лимита в чемпионате России. Также Дегтярев рассказал, что в Российской Премьер-Лиге может появиться потолок зарплат.
"Не хочу смотреть на игру русских ребят, которые через раз по мячу попадают". Радимов - о лимите
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"