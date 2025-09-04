Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Экс-игрок "Зенита": "Сочи" не поможет даже Осинькин

Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков оценил игру "Сочи" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Сочи" не поможет даже Осинькин. Команда отвалилась. Морено надо было убирать давно! Ходил в том году на пару матчей – команда никакая. Когда Морено только пришёл, была какая-то игра, а вылетели в Первую лигу, и случился застой", - цитирует Желудкова "Чемпионат".

Сегодня, 4 сентября, "Сочи" официально объявил о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера, специалист заключил с клубом контракт до конца текущего сезона. Ранее клуб отправил Роберта Морено в отставку с поста главного тренера.

После 7 сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным очком. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

