Батраков ответил, готов ли взять на себя роль лидера сборной России

"Я просто стараюсь работать и прогрессировать. Если я буду все делать правильно, это само придет", — приводит слова Батракова "Чемпионат".
Напомним, российские команды не принимают участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. В четверг, 4 августа, сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Иордании в домашнем товарищеском матче.
Алексей Батраков является воспитанником академии железнодорожников. С 2024 года он играет в основном составе московской команды. В сезоне-2025/26 20-летний полузащитник принял участие в 10 встречах во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и две голевые передачи. По информации интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков высказался о готовности стать лидером сборной России после возвращения на международные соревнования.
Фото: ФК "Локомотив"