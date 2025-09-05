Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Балтики" - Metaratings

Владислав Саусь может перебраться в московский клуб.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, московский ЦСКА заинтересован в услугах правого полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. Сообщается, что между клубами уже состоялись неформальные контакты.

Саусь перешел в "Балтику" летом прошлого года из "Зенита-2". Действующее трудовое соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до июня 2029 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за калининградскую команду в РПЛ 7 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Источник: Metaratings

