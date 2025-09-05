ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Балтики" - Metaratings

По информации источника, московский ЦСКА заинтересован в услугах правого полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. Сообщается, что между клубами уже состоялись неформальные контакты.
Саусь перешел в "Балтику" летом прошлого года из "Зенита-2". Действующее трудовое соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до июня 2029 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за калининградскую команду в РПЛ 7 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Источник: Metaratings
Фото: ФК "Балтика"