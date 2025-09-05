Полузащитник ЦСКА оценил готовность сборной России к ЧМ-26 в случае допуска

- Нет того накала и сопротивления, и тяжело определить — готовы или не готовы. В любом случае, наверное, готовы, но насколько — покажет только время, если мы там окажемся, - сказал Кисляк Sport24.
Напомним, сборная России отстранена отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.
Вчера, 4 сентября, сборная России провела товарищеский матч с национальной сборной Иордании - участником ЧМ-26. Встреча завершилась со счетом 0:0. В воскресенье, 7 сентября, сборная России сыграет с Катаром.
Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк поделился мнением о готовности национальной команды к Чемпионату Мира - 2026 в случае ее допуска к соревнованию.