Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
Беларусь2 тайм
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Полузащитник ЦСКА оценил готовность сборной России к ЧМ-26 в случае допуска

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк поделился мнением о готовности национальной команды к Чемпионату Мира - 2026 в случае ее допуска к соревнованию.
- Нет того накала и сопротивления, и тяжело определить — готовы или не готовы. В любом случае, наверное, готовы, но насколько — покажет только время, если мы там окажемся, - сказал Кисляк Sport24.

Напомним, сборная России отстранена отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.

Вчера, 4 сентября, сборная России провела товарищеский матч с национальной сборной Иордании - участником ЧМ-26. Встреча завершилась со счетом 0:0. В воскресенье, 7 сентября, сборная России сыграет с Катаром.

