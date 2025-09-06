Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Губерниев - о Клаудиньо: подсластил пилюлю, скажем ему за это спасибо

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывался экс-игрока "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
"Это рубрика: "хотелось бы оправдаться, да не спросят — вот беда". Подсластил пилюлю. Скажем ему за это спасибо. Но осадочек остался. Пожелаем Клаудиньо всяческих удач и доброго здоровья", - цитирует Губерниева "СЭ".

Ранее в интервью экс-игрок "Зенита" Клаудиньо заявил, что хотел покинуть Россию, так как чувствовал себя некомфортно из-за СВО. Сегодня, 6 сентября, бразильский футболист пообщался с российским СМИ и рассказал, что никогда не хотел уехать из страны из-за политики, а также заявил, что хотел бы вернуться в Россию.

Напомним, что в прошлом году защитник "Зенита" Дуглас Сантос и экс-игрок петербуржцев Клаудиньо получили гражданство Российской Федерации. Зимой текущего года Клаудиньо перешел в катарский "Аль-Садд".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится