Губерниев - о Клаудиньо: подсластил пилюлю, скажем ему за это спасибо

"Это рубрика: "хотелось бы оправдаться, да не спросят — вот беда". Подсластил пилюлю. Скажем ему за это спасибо. Но осадочек остался. Пожелаем Клаудиньо всяческих удач и доброго здоровья", - цитирует Губерниева "СЭ".
Ранее в интервью экс-игрок "Зенита" Клаудиньо заявил, что хотел покинуть Россию, так как чувствовал себя некомфортно из-за СВО. Сегодня, 6 сентября, бразильский футболист пообщался с российским СМИ и рассказал, что никогда не хотел уехать из страны из-за политики, а также заявил, что хотел бы вернуться в Россию.
Напомним, что в прошлом году защитник "Зенита" Дуглас Сантос и экс-игрок петербуржцев Клаудиньо получили гражданство Российской Федерации. Зимой текущего года Клаудиньо перешел в катарский "Аль-Садд".
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывался экс-игрока "Зенита" Клаудиньо.
