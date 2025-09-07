Соболев: никогда не ставлю себе целей забить 50, 60 голов

"Никогда не ставлю себе целей забить 50, 60 голов, 20, 10. Я просто иду от игры к игре, стараюсь помочь "Зениту", - передает слова Соболева корреспондент "Чемпионат".
Александр Соболев, играющий на позиции центрфорварда, присоединился к "Зениту" прошлым летом, перейдя из московского "Спартака". Действующее трудовое соглашение 28-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 8 матчах за сине-бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Нападающий "Зенита" Александр Соболев ответил на вопрос о личных целях на сезон.
Фото: ФК "Зенит"