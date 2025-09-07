Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Соболев: никогда не ставлю себе целей забить 50, 60 голов

Нападающий "Зенита" Александр Соболев ответил на вопрос о личных целях на сезон.
Фото: ФК "Зенит"
"Никогда не ставлю себе целей забить 50, 60 голов, 20, 10. Я просто иду от игры к игре, стараюсь помочь "Зениту", - передает слова Соболева корреспондент "Чемпионат".

Александр Соболев, играющий на позиции центрфорварда, присоединился к "Зениту" прошлым летом, перейдя из московского "Спартака". Действующее трудовое соглашение 28-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 8 матчах за сине-бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

