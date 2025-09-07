"Конечно, Матвей Сафонов сыграет с командой Катара, он готов. Заранее знали он и Саша (Максименко - Прим. ред.), что будут играть. Психологически Матвей очень хорошо готов, с огромным настроением, с большой мотивацией", - цитирует Кафанова ТАСС.
Сегодня, 7 сентября, в Аль-Райяне состоится товарищеский поединок, в котором сборная Катара примет на своем поле национальную команду России. Стартовый свисток на стадионе "Аль-Садд" прозвучит в 18:15 по Москве.
Напомним, в контрольном матче против Иордана место в воротах занял вратарь московского "Спартака" Александр Максименко. Встреча на "Лукойл Арене" завершилась вничью - 0:0.
Тренер вратарей сборной России оценил готовность Сафонова к игре с Катаром
Фото: сборная России