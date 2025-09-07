Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Тренер вратарей сборной России оценил готовность Сафонова к игре с Катаром

Тренер вратарей сборной России высказался о готовности голкипера Матвея Сафонова выйти против Катара.
Фото: сборная России
"Конечно, Матвей Сафонов сыграет с командой Катара, он готов. Заранее знали он и Саша (Максименко - Прим. ред.), что будут играть. Психологически Матвей очень хорошо готов, с огромным настроением, с большой мотивацией", - цитирует Кафанова ТАСС.

Сегодня, 7 сентября, в Аль-Райяне состоится товарищеский поединок, в котором сборная Катара примет на своем поле национальную команду России. Стартовый свисток на стадионе "Аль-Садд" прозвучит в 18:15 по Москве.

Напомним, в контрольном матче против Иордана место в воротах занял вратарь московского "Спартака" Александр Максименко. Встреча на "Лукойл Арене" завершилась вничью - 0:0.

