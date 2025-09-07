Иордания заявила о желании провести еще один матч со сборной России

- Возможен ли ответный матч сборных России и Иордании? На данный момент ничего не согласовано. Но мы надеемся, что такая игра состоится, - сказал Манго Sport24.
Напомним, 4 сентября состоялся товарищеский матч между сборной России и национальной командой Иордании - участником ЧМ-2026. Встреча прошла на стадионе "Спартака" "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 0:0.
Менеджер сборной Иордании Мохаммад Манго высказался о проведении еще одного матча с национальной командой России.
Фото: РФС