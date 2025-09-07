Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
Болгария2 тайм
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Представитель Медины рассказал о переходе игрока из "Спартака" в "Дамак"

Посредник Мануэль Стоянович, представляющий интересы вингера Хесуса Медины, прокомментировал трансфер футболиста в саудовский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Совершить переход Медины было легко. Он - топовый футболист, и с моими связями было очень легко, если честно!" - цитирует Стояновича "СЭ".

Напомним, вчера, 6 сентября, московский "Спартак" официально объявил о том, что Хесус Медина покидает клуб и переходит в "Дамак" из Саудовской Аравии.

Парагвайский вингер защищал красно-белые цвета с лета 2023 года. На счету Медины 58 матчей за команду, 8 забитых мячей и 7 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится