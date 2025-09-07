"Совершить переход Медины было легко. Он - топовый футболист, и с моими связями было очень легко, если честно!" - цитирует Стояновича "СЭ".
Напомним, вчера, 6 сентября, московский "Спартак" официально объявил о том, что Хесус Медина покидает клуб и переходит в "Дамак" из Саудовской Аравии.
Парагвайский вингер защищал красно-белые цвета с лета 2023 года. На счету Медины 58 матчей за команду, 8 забитых мячей и 7 голевых передач.
Представитель Медины рассказал о переходе игрока из "Спартака" в "Дамак"
Посредник Мануэль Стоянович, представляющий интересы вингера Хесуса Медины, прокомментировал трансфер футболиста в саудовский клуб.
Фото: ФК "Спартак"