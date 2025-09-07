— Насколько было жарко или не жарко? Что по кондиционерам скажешь?
— В целом комфортно играть. Сейчас вот стоим и жарко стоять. Но в первом тайме было достаточно комфортно, - цитирует Батракова "Матч ТВ".
В воскресенье, 7 сентября, сборная России одержала выездную победу над Катаром в товарищеском матче со счетом 4:1, Алексей Батраков провел на поле 83 минуты и отметился голевой передачей. Также в сентябре национальная команда России сыграла вничью с Иорданией (0:0), встреча проходила в Москве, на "Лукойл Арене".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2024 года.
Батраков заявил, что ему было комфортно играть в Катаре на стадионе с кондиционером
Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о погодных условиях в Катаре.
Фото: РФС