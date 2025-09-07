Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Черноморец
3 - 2 3 2
УфаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Литва
2 - 3 2 3
НидерландыЗавершен
Северная Македония
5 - 0 5 0
ЛихтенштейнЗавершен
Германия
3 - 1 3 1
Северная Ирландия2 тайм
Люксембург
0 - 1 0 1
Словакия2 тайм
Турция
0 - 6 0 6
Испания2 тайм
Польша
3 - 0 3 0
Финляндия2 тайм
Бельгия
6 - 0 6 0
КазахстанЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 4 1 4
РоссияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен

Батраков заявил, что ему было комфортно играть в Катаре на стадионе с кондиционером

Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о погодных условиях в Катаре.
Фото: РФС
— Насколько было жарко или не жарко? Что по кондиционерам скажешь?

— В целом комфортно играть. Сейчас вот стоим и жарко стоять. Но в первом тайме было достаточно комфортно, - цитирует Батракова "Матч ТВ".

В воскресенье, 7 сентября, сборная России одержала выездную победу над Катаром в товарищеском матче со счетом 4:1, Алексей Батраков провел на поле 83 минуты и отметился голевой передачей. Также в сентябре национальная команда России сыграла вничью с Иорданией (0:0), встреча проходила в Москве, на "Лукойл Арене".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2024 года.

