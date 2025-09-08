Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Тренер вратарей сборной России: уверен, что Карпин справится с ситуацией в "Динамо"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Уверен, что Валерий Георгиевич справится со сложной ситуацией в "Динамо". Ему нужно время, чтобы научить команду играть в тот футбол, который он хочет. А это быстро не делается. Знаю его характер, поэтому он будет гнуть свою линию, и обязательно его команда будет показывать тот футбол, который он хочет", — приводит слова Кафанов Odds.ru.

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" 13 июня 2025 года. Специалист подписал контракт с клубом сроком на три года. Он также возглавляет сборную России по футболу. После семи туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые под руководством Карпина набрали 8 очков и на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице Чемпионата России. В следующем туре "Динамо" встретится с московским "Спартаком". Матч состоится в субботу, 13 сентября. Начало – в 16:45 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится