"Уверен, что Валерий Георгиевич справится со сложной ситуацией в "Динамо". Ему нужно время, чтобы научить команду играть в тот футбол, который он хочет. А это быстро не делается. Знаю его характер, поэтому он будет гнуть свою линию, и обязательно его команда будет показывать тот футбол, который он хочет", — приводит слова Кафанов Odds.ru.
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" 13 июня 2025 года. Специалист подписал контракт с клубом сроком на три года. Он также возглавляет сборную России по футболу. После семи туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые под руководством Карпина набрали 8 очков и на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице Чемпионата России. В следующем туре "Динамо" встретится с московским "Спартаком". Матч состоится в субботу, 13 сентября. Начало – в 16:45 по московскому времени.
Тренер вратарей сборной России: уверен, что Карпин справится с ситуацией в "Динамо"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера "Динамо".
