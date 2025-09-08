- Нужно найти золотую середину, должна быть сильная, серьёзная конкуренция. Если будет приезжать непонятно кто — это не нужно. А если будут приезжать топовые, сильные футболисты, как раньше, конечно, это лучше, - сказал Прудников Metaratings.
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Прудников высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
Бывший игрок "Спартака" Александр Прудников высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"