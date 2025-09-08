Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 1 0 1
Фарерские островаЗавершен
Греция
0 - 3 0 3
ДанияЗавершен
Беларусь
0 - 2 0 2
ШотландияЗавершен
Израиль
4 - 5 4 5
ИталияЗавершен
Хорватия
4 - 0 4 0
ЧерногорияЗавершен
Швейцария
3 - 0 3 0
СловенияЗавершен
Косово
2 - 0 2 0
ШвецияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Прудников высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Александр Прудников высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Нужно найти золотую середину, должна быть сильная, серьёзная конкуренция. Если будет приезжать непонятно кто — это не нужно. А если будут приезжать топовые, сильные футболисты, как раньше, конечно, это лучше, - сказал Прудников Metaratings.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

