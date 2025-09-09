Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Круговой – о международных турнирах: когда нас вернут, это будет самая мотивированная сборная в мире

Защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой высказался о возможном возвращении национальной команды на международную арену.
Фото: сборная России по футболу
"Конечно, не хватает официальных матчей. Хочется все-таки зацепить этот момент. Я надеюсь, что я его застану. Очень хочу. Когда нас вернут, это будет самая мотивированная сборная в мире", — приводит слова Кругового "Чемпионат".

Национальная команда России и российские футбольные клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. В сентябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча. 4 сентября сборная России встретилась с иорданцами на "Лукойл Арене" в Москве. Матч завершился ничьей со счетом 0:0. 7 сентября Россия одержала победу над Катаром (4:1) в выездном мачте в Эр-Райане.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится