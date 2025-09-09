Круговой – о международных турнирах: когда нас вернут, это будет самая мотивированная сборная в мире

"Конечно, не хватает официальных матчей. Хочется все-таки зацепить этот момент. Я надеюсь, что я его застану. Очень хочу. Когда нас вернут, это будет самая мотивированная сборная в мире", — приводит слова Кругового "Чемпионат".
Национальная команда России и российские футбольные клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. В сентябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча. 4 сентября сборная России встретилась с иорданцами на "Лукойл Арене" в Москве. Матч завершился ничьей со счетом 0:0. 7 сентября Россия одержала победу над Катаром (4:1) в выездном мачте в Эр-Райане.
Защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой высказался о возможном возвращении национальной команды на международную арену.
Фото: сборная России по футболу