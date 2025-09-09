Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Глушенков высказался о лени футболистов "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков высказался о лени футболистов петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Не мне же судить. Может, на камере кажется, что кто-то в полноги работает. А это на самом деле его максимум. И больше выкладываться не может. Откуда вы знаете?" - сказал Глушенков в интервью Sport24.

После 7 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с калининградской "Балтикой".

По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

