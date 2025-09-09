Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Глушенков высказался о своей игре в этом сезоне

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков рассказал, как оценивает свою игру.
Фото: ФК "Зенит"
"Не могу себя оценивать. И зачем? Есть много диванных экспертов, которые это делают", - сказал Глушенков в интервью Sport24.

Напомним, Максим Глушенков перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в восьми матчах за "Зенит" во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года.

