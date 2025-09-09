Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм
Азербайджан
0 - 0 0 0
Украина1 тайм
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
0 - 0 0 0
Андорра1 тайм

Глушенков рассказал о своей мечте

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков поделился своей мечтой в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Зенит"
"Выиграть чемпионат России. Закрыть гештальт", - сказал Глушенков в интервью Sport24.

Напомним, Максим Глушенков перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в восьми матчах за "Зенит" во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего Глушенкова составляет 14 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится