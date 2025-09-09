"Выиграть чемпионат России. Закрыть гештальт", - сказал Глушенков в интервью Sport24.
Напомним, Максим Глушенков перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в восьми матчах за "Зенит" во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего Глушенкова составляет 14 миллионов евро.
Глушенков рассказал о своей мечте
Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков поделился своей мечтой в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Зенит"