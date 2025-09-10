Андрей Мостовой: перед сборами чуть испугался - подумал, что Карпин будет злой после поражения "Динамо"

"Честно говоря, я чуть испугался после поражения "Динамо" в Махачкале — подумал, что Валерий Георгиевич где-то злой будет, в плохом настроении. Но нет — все нормально, никаких проблем, все в хорошем расположении духа. Это тоже говорит о профессионализме — забыть о неудачах в клубе, сконцентрироваться на общей задаче", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России. Перед сентябрьской паузой на матчи сборных столичное "Динамо" уступило махачкалинскому "Динамо" со счетом 0:1 в матче 7 тура чемпионата России. После этой встречи Валерий Карпин заявил, что готов к отставке.
В сентябре национальная команда России сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а также одержала выездную победу над Катаром с разгромным счетом 4:1. Встреча проходила в Эр-Райяне.
Нападающий сборной России Андрей Мостовой высказался об атмосфере в национальной команде.
Фото: РФС