ЦСКА хотел подписать форварда французского клуба - "Чемпионат"

"Российский клуб проявил серьёзный интерес к футболисту, но "Сент-Этьен" отказался обсуждать возможный трансфер игрока из-за политической обстановки. Большую часть совета директоров клуба составляют британцы и канадцы", - сообщает источник "Чемпионата".
В прошлом сезоне Лукас Стассин провел за "Сент-Этьен" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего бельгийца в 18 миллионов евро, контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2028 года. Игрок выступает за сборную Бельгии до 21 года.
Фото: GETTY IMAGES