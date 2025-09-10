- Тренер-мотиватор. Хорошо разбирается в технико-тактических моментах. Тренер, который "залезает под кожу", разбирается в деталях и общается с каждым футболистом индивидуально. Тедеев - достаточно сильный человек, который может как выстроить командные взаимодействия, так и развивать футболистов индивидуально. В этом отношении, мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении, - передаёт слова Клюшева Metaratings.ru.
44-летний российский тренер Заур Тедеев возглавил тольяттинский "Акрон" в декабре 2023 года. Под его руководством красно-чёрные по итогам сезона-2023/2024 впервые в клубной истории вышли в Российскую премьер-лигу, а в дебютном сезоне-2024/2025 заняли в РПЛ девятое место, набрав 35 очков в 30 матчах.
В текущей турнирной таблице чемпионата России "Акрон" с 6 очками в 7 матчах занимает 13 место, находясь в зоне переходных игр.
Генеральный директор "Акрона" высказался о главном тренере команды Зауре Тедееве
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев назвал самые ценные качества наставника красно-чёрных Заурбека Тедеева.
Фото: ФК "Акрон"