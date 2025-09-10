Матчи Скрыть

Форвард "Ростова" рассказал о личных целях на сезон

Нападающий "Ростова" Тимур Сулейманов высказался о своих целях на сезон.
-Хочу забить как можно больше мячей в этом сезоне, чтобы порадовать болельщиков. Прошлый у меня получился неудачным, в РПЛ у меня был всего один гол. Мне нужно вернуть уверенность, - сказал Сулейманов Legalbet.

Тимур Сулейманов перешел в "Ростов" из московского "Локомотива" летом 2025 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего семь матчей в чемпионате России, в которых он отличился двумя забитыми голами.

