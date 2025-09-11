"Эти 20 минут чувствовал себя отлично. Поле только хуже, чем вчера тренировочное, но все равно одинаковое для всех", - сказал Медведев "Чемпионату".
Сегодня, 11 сентября, состоялся матч третьего раунда Пути регионов Кубка России, в котором медиафутбольный "Амкал" принимал на своем поле "Салют". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. 70-летний Александр Медведев, занимающий пост советника председателя правления "Зенита", провел на поле 23 минуты и стал самым возрастным футболистом в истории турнира.
70-летний Медведев прокомментировал свою игру в Кубке России
Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высказался о своём дебюте за клуб из Медиалиги "Амкал".
Фото: ФК "Зенит"