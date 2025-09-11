"Динамо" Махачкала объявила о переходе колумбийского защитника

Об этом сообщает пресс-служба клуба у себя в телеграмм-канале.
- Я – Андрес Аларкон. Я рад находиться здесь и надеюсь увидеть вас в скором времени и выиграть вместе много матчей! Обнимаю, - сказал защитник в в видео в телеграмм-канале "Динамо" Махачкала.
24-летний Андрес Аларкон перешел в махачкалинское "Динамо" из колумбийского клуба "Патриотас" на правах аренды с правом выкупа. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 700 тысяч евро.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала