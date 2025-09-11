Матчи Скрыть

"Динамо" Махачкала объявила о переходе колумбийского защитника

Колумбийский защитник Андрес Аларкон перешел в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Об этом сообщает пресс-служба клуба у себя в телеграмм-канале.

- Я – Андрес Аларкон. Я рад находиться здесь и надеюсь увидеть вас в скором времени и выиграть вместе много матчей! Обнимаю, - сказал защитник в в видео в телеграмм-канале "Динамо" Махачкала.

24-летний Андрес Аларкон перешел в махачкалинское "Динамо" из колумбийского клуба "Патриотас" на правах аренды с правом выкупа. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 700 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится