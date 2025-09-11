Французский полузащитник "Краснодара": клуб боролся бы за самые высокие места в лиге 1

"Лига 1 входит в топ-5 европейских чемпионатов, это очень высокий уровень. Но если российские клубы вернутся в еврокубки, они будут на уровне других топовых европейских лиг. Я искренне считаю, что "Краснодар" боролся бы за самые высокие места и еврокубки", – приводит слова Перрена "Спорт-Экспресс".
Гаэтан Перрен пополнил состав "Краснодара" 23 июля 2025 года. До этого он выступал в французском "Осере". В сезоне-2025/26 29-летний полузащитник принял участие в шести встречах за черно-зеленых во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. После семи туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" набрал 16 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.
Французский полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен заявил, что российский клуб мог бы претендовать на высокие места в европейской лиге.
Фото: ФК "Краснодар"