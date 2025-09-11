Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

Французский полузащитник "Краснодара": клуб боролся бы за самые высокие места в лиге 1

Французский полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен заявил, что российский клуб мог бы претендовать на высокие места в европейской лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
"Лига 1 входит в топ-5 европейских чемпионатов, это очень высокий уровень. Но если российские клубы вернутся в еврокубки, они будут на уровне других топовых европейских лиг. Я искренне считаю, что "Краснодар" боролся бы за самые высокие места и еврокубки", – приводит слова Перрена "Спорт-Экспресс".

Гаэтан Перрен пополнил состав "Краснодара" 23 июля 2025 года. До этого он выступал в французском "Осере". В сезоне-2025/26 29-летний полузащитник принял участие в шести встречах за черно-зеленых во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. После семи туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" набрал 16 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

