"Я не вижу в этом ничего такого. Уже говорил как-то, что могу и завтра уйти. Допустим, меня уволят завтра — ну и? Ну, так и вас завтра уволить могут. И что, вы умрете? Ну вот и я не умру", – приводит слова Карпина "Чемпионат".
Валерий Карпин заявил о готовности уйти в отставку после поражения от махачкалинского "Динамо" (0:1) в седьмом туре РПЛ 31 августа. Напомним, специалист возглавил "Динамо" летом 2025 года, сменив на этом посту Марцела Личка. Действующее соглашение Карпина с московским клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Чемпионата России После семи стартовых туров РПЛ московская команда набрала восемь очков.
Карпин – о возможной отставке: допустим, меня уволят завтра – ну и?
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин ответил на вопрос о своем возможном увольнении из московской команды.
Фото: РФС