"Спартак" имеет больше шансов на победу, чем "Динамо". Главный тренер "Динамо" отсутствовал из-за сборной — непонятно, как проходил тренировочный процесс", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Московское дерби в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Спартаком" состоится завтра, 13 сентября. Центральный матч этого тура пройдет на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 16:45 по столичному времени. Главным арбитром игры назначен Егор Егоров.
На данный момент бело-голубые набрали 8 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Отставание от "Спартака", идущего на шестой строчке, составляет три балла.
Канчельскис назвал команду, у которой больше шансов на победу в дерби "Динамо" - "Спартак"
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между столичными "Динамо" и "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"