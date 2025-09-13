"Беспрецедентный случай". Агент Кисляка - о зарплате хавбека в ЦСКА

"Роман Бабаев говорил мне, что это беспрецедентный случай для ЦСКА: зарплату поднимают без увеличения срока контракта. Теперь Матвей получает на уровне лидеров. Это говорит о любви клуба к Кисляку", - цитирует агента Sports.
В нынешнем сезоне 20-летний Матвей Кисляк, играющий на позиции полузащитника, провел 11 матчей за московский ЦСКА и записал на свой счет два забитых мяч и три результативные передачи. Во время сентябрьских сборов хавбек забил свой первый гол в составе национальной сборной России, за которую дебютировал марте этого года.
Агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков поделился информацией о повышении зарплаты игрока.
Фото: ПФК ЦСКА