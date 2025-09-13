Нападающий "Спартака" оценил работу арбитров в матче 8 тура РПЛ с "Динамо"

— Что думаешь об эпизоде с Маркиньосом перед вторым голом "Динамо"?
— Есть много людей, которые следят за соблюдением правил, есть много камер, если гол засчитали, то значит так и было. Для меня нет смысла обсуждать этот эпизод игры, - приводит слова Гарсии "СЭ".
Сегодня, 13 сентября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились: Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку.
После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 7 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на своем поле самарские "Крылья Советов", которые располагаются на 10 месте в таблице с 9 баллами в своем активе.