Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вест Хэм
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
Челси2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 0 2 0
ОвьедоЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
АлавесЗавершен
Атлетико
2 - 0 2 0
Вильярреал2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 0 2 0
ПармаЗавершен
Ювентус
4 - 3 4 3
ИнтерЗавершен
Фиорентина
1 - 3 1 3
Наполи2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
3 - 3 3 3
КельнЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
2 - 4 2 4
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бавария
5 - 0 5 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Осер
1 - 1 1 1
Монако2 тайм

Нападающий "Спартака" оценил работу арбитров в матче 8 тура РПЛ с "Динамо"

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия оценил работу бригады арбитров в матче 8 тура РПЛ с "Динамо" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"
— Что думаешь об эпизоде с Маркиньосом перед вторым голом "Динамо"?

— Есть много людей, которые следят за соблюдением правил, есть много камер, если гол засчитали, то значит так и было. Для меня нет смысла обсуждать этот эпизод игры, - приводит слова Гарсии "СЭ".

Сегодня, 13 сентября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились: Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку.

После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 7 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на своем поле самарские "Крылья Советов", которые располагаются на 10 месте в таблице с 9 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится