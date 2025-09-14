"Там вообще не было эмоций, я сказал то, что думал. Возвращаться к этой теме не хочется… Но мы тысячу раз говорили на эту тему, и я решил таким способом как?то повлиять на ситуацию. Возможно, и не стоило. Но в тот момент я посчитал нужным сделать это — и не жалею. И действительно, после этого пошло дело", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Ранее нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба раскритиковал трансферную политику клуба и заявил, что состав тольяттинцев - один из самых слабых в РПЛ. В летнее трансферное окно "Акрон" подписал 10 новых футболистов.
После 8 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинцы примут на своем поле казанский "Рубин".
Напомним, Артем Дзюба выступает за тольяттинский клуб с осени 2024 года - в прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России. Действующее соглашение форварда с клубом рассчитано до конца текущего сезона.
Дзюба: не жалею о своих словах про трансферы "Акрона"
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба рассказал, жалеет ли он о своих словах про трансферную политику тольяттинского клуба.
Фото: ФК "Акрон"