"Сейчас игра за игрой. Можно говорить, что следующий матч может всё исправить. Всё будет зависеть от того, как сыграем мы и наши соперники", - цитирует Литвинова "Чемпионат".
Вчера, 13 сентября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги. После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 7 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 9 туре чемпионата страны красно-белые примут на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов".
Игрок "Спартака" ответил на вопрос, сколько времени нужно команде для исправления ситуации
Полузащитник "Спартака" Литвинов рассказал, сколько времени нужно команде для исправления положения в турнирной таблице.
Фото: ФК "Спартак"