Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Бывший арбитр ФИФА высказался об удалении Станковича в матче с "Динамо"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин дал оценку решению удалить главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в 8 тур РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
— Как вы оцените поведение Станковича, и какое наказание он может получить?

— Для этого есть КДК. Они разберутся. А с судейской точки зрения Егор Егоров поступил в соответствии с правилами игры, - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

Вчера, 13 сентября, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью со столичным "Спартаком" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги. В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.

Напомним, Деян Станкович работает в московском "Спартаке" с лета 2024 года, ранее сербский специалист был главным тренером "Ференцвароша" и "Црвены Звезды". Летом текущего года руководство продлило контракт с тренером до июня 2027 года.

