Бывший арбитр ФИФА высказался об удалении Станковича в матче с "Динамо"

— Как вы оцените поведение Станковича, и какое наказание он может получить?
— Для этого есть КДК. Они разберутся. А с судейской точки зрения Егор Егоров поступил в соответствии с правилами игры, - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Вчера, 13 сентября, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью со столичным "Спартаком" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги. В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.
Напомним, Деян Станкович работает в московском "Спартаке" с лета 2024 года, ранее сербский специалист был главным тренером "Ференцвароша" и "Црвены Звезды". Летом текущего года руководство продлило контракт с тренером до июня 2027 года.
Фото: ФК "Спартак"