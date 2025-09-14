Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Российская премьер-лига
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм

Первая лига

Первая лига
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

Английская премьер-лига
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Чемпионат Испании. Примера
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
1 - 0 1 0
Райо Вальекано2 тайм
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Чемпионат Италии. Серия А
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Чемпионат Франции. Лига 1
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Нино: рад, что завершили матч без пропущенного мяча

Защитник "Зенита" Нино высказался о ничейном результате матча с "Балтикой" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы знали, что будет непростая игра. Встречаться с "Балтикой" никогда не бывает просто. С одной стороны, я очень рад, что мы завершили матч без пропущенного мяча. Набранный балл поможет нам в борьбе в чемпионате. Были определённые сложности в игре, поэтому получился такой результат. Мы хотели победить. Идеальным результатом была бы только победа, но всегда нужно искать что-то хорошее", - сказал Нино в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 14 сентября, "Зенит" встречался в гостях с "Балтикой" в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на "Ростех Арене" в Калининграде и завершилась нулевой ничьей. Отметим, что сине-бело-голубые показали худший старт с 2008 года. Также у команды уже четвёртая ничья в чемпионате. За весь прошлый сезон "Зенит" сыграл вничью шесть раз.

Петербургский клуб имеет в своём активе 13 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" команда Семака отстаёт уже на шесть баллов. В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде против действующего чемпиона страны.

