"Мы знали, что будет непростая игра. Встречаться с "Балтикой" никогда не бывает просто. С одной стороны, я очень рад, что мы завершили матч без пропущенного мяча. Набранный балл поможет нам в борьбе в чемпионате. Были определённые сложности в игре, поэтому получился такой результат. Мы хотели победить. Идеальным результатом была бы только победа, но всегда нужно искать что-то хорошее", - сказал Нино в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 14 сентября, "Зенит" встречался в гостях с "Балтикой" в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на "Ростех Арене" в Калининграде и завершилась нулевой ничьей. Отметим, что сине-бело-голубые показали худший старт с 2008 года. Также у команды уже четвёртая ничья в чемпионате. За весь прошлый сезон "Зенит" сыграл вничью шесть раз.
Петербургский клуб имеет в своём активе 13 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" команда Семака отстаёт уже на шесть баллов. В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде против действующего чемпиона страны.
Нино: рад, что завершили матч без пропущенного мяча
Защитник "Зенита" Нино высказался о ничейном результате матча с "Балтикой" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"