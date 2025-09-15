Сенников высказался о поражении ЦСКА от "Ростова"

- Из-за своих ошибок "армейцы" проиграли матч. Выровнять что-то уже было тяжело, хотя возможности были, - сказал Сенников Metaratings.
Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся вчера, 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе южан отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.
На данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке в РПЛ с 15 баллами.
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников отреагировал на поражение "армейцев" от "Ростова" восьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"