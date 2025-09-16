"Правда, что Гладышев не сыграет в сентябре? Большая вероятность, что да. Протокол восстановления не короткий", - цитирует Родионова "СЭ".
Напомним, что нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев получил травму в начале августа текущего года. В текущем сезоне форвард провел за бело-голубых во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 4 миллиона евро. После 8 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками.
В "Динамо" рассказали, сможет ли Гладышев выйти на поле в сентябре
Главный врач "Динамо" Александр Родионов высказался о состоянии здоровья нападающего Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"