Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

В "Динамо" рассказали, сможет ли Гладышев выйти на поле в сентябре

Главный врач "Динамо" Александр Родионов высказался о состоянии здоровья нападающего Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"
"Правда, что Гладышев не сыграет в сентябре? Большая вероятность, что да. Протокол восстановления не короткий", - цитирует Родионова "СЭ".

Напомним, что нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев получил травму в начале августа текущего года. В текущем сезоне форвард провел за бело-голубых во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 4 миллиона евро. После 8 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками.

