"Ненормально так говорить". Экс-тренер "Зенита" - о словах Ракицкого

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил высказывания Ярослава Ракицкого.
Фото: ФК "Зенит"
"Слова Ракицкого — скандальные. Ненормально так говорить. Не знаю, что ему такого сделали в "Зените". Другое дело, что он украинец. Сейчас такая ситуация в Европе. Мое мнение: неправильно и ненормально позволять себе такое", - цитирует Петржелу Sport24.

Ранее украинский футболист Ярослав Ракицкий негативно отозвался о периоде игры в России, используя нецензурную брань. Защитник выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года по 2022 год, после был игроком донецкого "Шахтера" и турецкого "Адана Демирспор" и украинского "Черноморца".

Властимил Петржела был главным тренером петербургского клуба с 2003 по 2006 год, под его руководством сине-бело-голубые становились серебряными призерами чемпионата России и становились обладателями Кубка Премьер-Лиги.

