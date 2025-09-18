"Краснодар" не может вылететь из Самары в Краснодар из-за закрытия аэропорта (Курумоч) - сообщает корреспондент "Матч ТВ". Вылет должен был состояться в 11:00 по московскому времени, однако рейс был перенесен - новое время вылета на данный момент неизвестно.
Ранее в Краснодаре открыли аэропорт, который был закрыт с 2022 года - "быки" прибыли на матч Кубка России с "Крыльями Советов" (2:1), воспользовавшись воздушным транспортом.
После 8 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе. В воскресенье, 21 сентября, южане примут на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в 9 туре Российской Премьер-Лиги. На данный момент петербуржцы занимают 6 место в таблице с 13 баллами.
Футболисты "Краснодара" не могут вылететь из Самары из-за закрытия аэропорта
Футболисты "Краснодара" не могут улететь из Самары.
Фото: ФК "Краснодар"