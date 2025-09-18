Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Защитник "Спартака" заявил, что у команды нет желания мстить "Ростову"

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал предстоящий кубковый матч с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Нет желания мстить кому-то. Мы просто хотим побеждать. Каждый матч - это отдельная игра. Ты не думаешь: "Они нас выбили, надо отомстить". Главное - победить, набрать очки и выйти из группы в кубке", - сказал Литвинов в интервью Metaraitings.

Напомним, в минувшем сезоне в финале Пути регионов Кубка России "Спартак" проиграл "Ростову" со счётом 1:2. Сегодня, 18 сентября красно-белые проведут домашний матч против ростовчан в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.

На данный момент команда Деяна Станковича находится на втором месте в группе C, имея в своём активе семь очков, а подопечные Джонатана Альбы располагаются на последней четвёртой позиции с нулем набранных баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится