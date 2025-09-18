Защитник "Спартака" заявил, что у команды нет желания мстить "Ростову"

"Нет желания мстить кому-то. Мы просто хотим побеждать. Каждый матч - это отдельная игра. Ты не думаешь: "Они нас выбили, надо отомстить". Главное - победить, набрать очки и выйти из группы в кубке", - сказал Литвинов в интервью Metaraitings.
Напомним, в минувшем сезоне в финале Пути регионов Кубка России "Спартак" проиграл "Ростову" со счётом 1:2. Сегодня, 18 сентября красно-белые проведут домашний матч против ростовчан в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.
На данный момент команда Деяна Станковича находится на втором месте в группе C, имея в своём активе семь очков, а подопечные Джонатана Альбы располагаются на последней четвёртой позиции с нулем набранных баллов.
Защитник "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал предстоящий кубковый матч с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак" Москва