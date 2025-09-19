Матчи Скрыть

Стало известно, какие европейские клубы интересуются Умяровым - источник

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров интересен европейским клубам.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, испанские "Валенсия" и "Вильярреал" интересуются полузащитником "Спартака" Наилем Умяровым, но на данный момент не делали официальных предложений.

Ранее футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что в следующем году полузащитник уедет в европейский чемпионат. Функционер сообщил, что за полузащитником активно следят клубы из Европы.

Наиль Умяров выступает за московский "Спартак" с 2019 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 174 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 голевые передачи. Ранее полузащитник был игроком "Чертаново". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года. Наиль Умяров не провел ни одного матча за сборную России.

Источник: Metaratings.

