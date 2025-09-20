В махачкалинском "Динамо" рассказали, угрожают ли ливни в Махачкале проведению матча с "Локомотивом"

"Ситуация непростая. Дождь льёт, льёт и льёт. Решать вопрос о проведении матча с "Локомотивом" будет делегат совместно с клубом. Думаю, скоро должно быть понятно. Поле пока выдерживает, но дождь идёт без конца несколько дней. Посмотрим", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Сегодня, 20 сентября, махачкалинское "Динамо" примет на своем поле московский "Локомотив" в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени.
После 8 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками. Команда Михаила Галактионова занимает 3 место в таблице с 16 баллами в своем активе.
