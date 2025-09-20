Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
14:30
АхматНе начат
Акрон
16:45
РубинНе начат
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Челябинск
15:00
РодинаНе начат
Волга Ул
16:00
НефтехимикНе начат
Сокол
16:00
ТорпедоНе начат
КАМАЗ
17:00
ШинникНе начат
Чайка
17:00
Спартак КостромаНе начат
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
14:30
ЭвертонНе начат
Бернли
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛидсНе начат
Брайтон
17:00
ТоттенхэмНе начат
Вест Хэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
17:15
ЭспаньолНе начат
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
16:00
ДженоаНе начат
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
Гамбург
16:30
ХайденхаймНе начат
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
18:00
РеннНе начат
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

В махачкалинском "Динамо" рассказали, угрожают ли ливни в Махачкале проведению матча с "Локомотивом"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, может ли быть перенесен матч 9 тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Ситуация непростая. Дождь льёт, льёт и льёт. Решать вопрос о проведении матча с "Локомотивом" будет делегат совместно с клубом. Думаю, скоро должно быть понятно. Поле пока выдерживает, но дождь идёт без конца несколько дней. Посмотрим", - цитирует Газизова "Чемпионат".

Сегодня, 20 сентября, махачкалинское "Динамо" примет на своем поле московский "Локомотив" в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени.

После 8 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками. Команда Михаила Галактионова занимает 3 место в таблице с 16 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится