Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Эльче
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
КомоЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Сассуоло1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Вольфсбург2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
5 - 2 5 2
МетцЗавершен
Осер
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен

"Продолжаем серию без поражений". Альба прокомментировал ничью с "Балтикой"

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал результат матча 9-го тура чемпионата России с "Балтикой" (0:0).
Фото: ФК "Ростов"
"Продолжаем серию без поражений, набрали очко на выезде, это хорошо. Всегда хочется выигрывать и реализовывать моменты. Но у соперника тоже были моменты, поэтому можно сказать, что результат справедливый", - цитирует Альбу "Матч ТВ".

Сегодня, 21 сентября, в Калининграде состоялся матч 9-го тура РПЛ, в котором местная "Балтика" принимала на своем поле "Ростов". Игра на "Ростех Арене" завершилась вничью со счетом 0:0.

Таким образом команда Джонатана Альбы продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до четырех встреч подряд, одержав за этот отрезок одну победу.

