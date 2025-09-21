"Продолжаем серию без поражений, набрали очко на выезде, это хорошо. Всегда хочется выигрывать и реализовывать моменты. Но у соперника тоже были моменты, поэтому можно сказать, что результат справедливый", - цитирует Альбу "Матч ТВ".
Сегодня, 21 сентября, в Калининграде состоялся матч 9-го тура РПЛ, в котором местная "Балтика" принимала на своем поле "Ростов". Игра на "Ростех Арене" завершилась вничью со счетом 0:0.
Таким образом команда Джонатана Альбы продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до четырех встреч подряд, одержав за этот отрезок одну победу.
"Продолжаем серию без поражений". Альба прокомментировал ничью с "Балтикой"
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал результат матча 9-го тура чемпионата России с "Балтикой" (0:0).
Фото: ФК "Ростов"