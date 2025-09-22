Матчи Скрыть

Главный тренер "Зенита": все, что у меня есть в жизни, это благодаря моей вере

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, работает ли он с психологом.
"Нет, у меня психолога нет. У меня психология одна, и сегодня всех верующих и православных поздравляю с большим праздником, сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Все, что у меня есть в жизни, это благодаря моей вере, и этого, на мой взгляд, достаточно", – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

В воскресенье, 21 сентября, "Зенит" на выезде встретился с "Краснодаром" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 2:0. После этой встречи сине-бело-голубые идут на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. Лидером турнирной таблицы с 19-ю очками является "Краснодар".

В следующем туре санкт-петербургская команда примет "Оренбург". Встреча состоится в субботу, 27 сентября, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:30 по московскому времени.

